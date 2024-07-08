США сняли санкции с двоих россиян

США исключили из санкционных списков в отношении России двоих физических лиц — Алексея Панферова и Марину Цареву. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства юстиции США.

Россиянин Алексей Панферов, предположительно связанный с Совкомбанком был включен в санкционные списки в марте 2022 года. Россиянка Марина Царева была включена в санкционные списки, связанные с киберпреступностью, в августе 2018 года. Причина снятия санкций с указанных лиц американским ведомством не раскрывается.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы США арестовали двух граждан российского происхождения по обвинению в экспорте техники в РФ в нарушение режима санкций. По информации минюста, 40-летний житель Аляски Сергей Нефедов и 35-летний житель штата Вашингтон Марк Шумович пытались закупить в США снегоуборочную технику и запчасти к ней, а затем в обход действующих экспортных ограничений поставить их через посредническую гонконгскую компанию в Россию. Общая сумма поставок составила сотни тысяч долларов.

Ранее министерство финансов США расширило антироссийские санкции.