Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США сняли санкции с двоих россиян

США исключили из санкционных списков россиян Панферова и Цареву

close
100%
Владимир Сергеев/РИА Новости

США исключили из санкционных списков в отношении России двоих физических лиц — Алексея Панферова и Марину Цареву. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства юстиции США.

Россиянин Алексей Панферов, предположительно связанный с Совкомбанком был включен в санкционные списки в марте 2022 года. Россиянка Марина Царева была включена в санкционные списки, связанные с киберпреступностью, в августе 2018 года. Причина снятия санкций с указанных лиц американским ведомством не раскрывается.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы США арестовали двух граждан российского происхождения по обвинению в экспорте техники в РФ в нарушение режима санкций. По информации минюста, 40-летний житель Аляски Сергей Нефедов и 35-летний житель штата Вашингтон Марк Шумович пытались закупить в США снегоуборочную технику и запчасти к ней, а затем в обход действующих экспортных ограничений поставить их через посредническую гонконгскую компанию в Россию. Общая сумма поставок составила сотни тысяч долларов.

Ранее министерство финансов США расширило антироссийские санкции.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами