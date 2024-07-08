Присутствие Сбера на рынке электроники России выросло в два раза

Телевизоры Сбера заняли на рынке долю 5,2% в штучном выражении и 3% в денежном по итогам первой половины 2024 года, сообщает Forbes со ссылкой на IT-холдинг Fplus.

По словам директора департамента крупной бытовой техники «Марвел-Дистрибуции» Ларисы Сениной, одна из причин такого роста – доступная цена.

Она добавила, что в мае средняя цена телевизора Сбера снизилась с 16 тыс. до 14 тыс. рублей.

По мнению Сениной, в 2024 году Сбер может занять 10% рынка в количественном выражении.

«В таком случае Сбер станет серьезным конкурентом китайским игрокам, которые занимают около половины рынка», — сказала она.

В Сбере отметили, что россияне активно покупают умные телевизоры.

«По данным GfK, Сбер занимает 5,6% рынка умных телевизоров. По сравнению с 2023 годом доля увеличилась в более чем 2 раза», — говорится в сообщении.

Как отметил директор департамента бытовой электроники OCS Distribution Владислав Бородин, Сбер, продавая свою продукцию преимущественно через онлайн-площадки, стимулирует спрос за счет собственных программ и выгодных предложений.

«У Сбера есть конкурентное преимущество перед китайскими производителями: собственные софтовые оболочки, с помощью которой технику можно встраивать в свою экосистему цифровых услуг», — сказал он.

Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов добавил, что повышенный кешбэк на «Мегамаркете» дополнительно стимулирует продажи.