Фонд под управлением УК «Первая» стал крупнейшим на рынке по версии портала Investfunds

«Фонд смешанный с выплатой дохода» от управляющей компании «Первая» стал крупнейшим открытым паевым инвестиционным фондом на российском рынке по данным портала Investfunds. Стоимость его чистых активов превысила 100 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фонд инвестирует в акции и облигации крупных российских компаний. Все поступающие купоны и дивиденды ежеквартально выплачиваются пайщикам на банковский счет. При этом в течение квартала управляющие могут использовать свободные средства в сделках РЕПО, чтобы увеличить итоговый доход пайщика.

В первом полугодии 2024 года пайщикам фонда выплатили почти 4,3 млрд рублей. Доход на один пай в первом квартале составил почти 1,5 тыс. рублей (2,34%), во втором — более 1,5 тыс. руб. (2,27%).

Прирост стоимости пая «Фонд смешанный с выплатой дохода» с начала года (без учета выплат) составил 5,32%.

В «Первой» напомнили, что в прошлом году фонд был удостоен премии Investment Leaders в номинации «Прорыв года» в категории «Инвестиции в фонды».

Всего в линейке фондов с выплатой дохода пять продуктов. Всем им присвоен разный риск-рейтинг, благодаря чему инвесторы с разным уровнем толерантности к риску могут найти для себя подходящий.

Все фонды с выплатой дохода доступны для инвестирования неквалифицированным инвесторам, уточнили в управляющей компании.