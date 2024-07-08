Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фонд под управлением УК «Первая» стал крупнейшим на рынке по версии портала Investfunds

Стоимость чистых активов одного из фондов УК «Первая» превысила 100 млрд рублей

close
100%
Depositphotos

«Фонд смешанный с выплатой дохода» от управляющей компании «Первая» стал крупнейшим открытым паевым инвестиционным фондом на российском рынке по данным портала Investfunds. Стоимость его чистых активов превысила 100 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фонд инвестирует в акции и облигации крупных российских компаний. Все поступающие купоны и дивиденды ежеквартально выплачиваются пайщикам на банковский счет. При этом в течение квартала управляющие могут использовать свободные средства в сделках РЕПО, чтобы увеличить итоговый доход пайщика.

В первом полугодии 2024 года пайщикам фонда выплатили почти 4,3 млрд рублей. Доход на один пай в первом квартале составил почти 1,5 тыс. рублей (2,34%), во втором — более 1,5 тыс. руб. (2,27%).

Прирост стоимости пая «Фонд смешанный с выплатой дохода» с начала года (без учета выплат) составил 5,32%.

В «Первой» напомнили, что в прошлом году фонд был удостоен премии Investment Leaders в номинации «Прорыв года» в категории «Инвестиции в фонды».

Всего в линейке фондов с выплатой дохода пять продуктов. Всем им присвоен разный риск-рейтинг, благодаря чему инвесторы с разным уровнем толерантности к риску могут найти для себя подходящий.

Все фонды с выплатой дохода доступны для инвестирования неквалифицированным инвесторам, уточнили в управляющей компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами