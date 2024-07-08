Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран предложил объединить платежные системы стран БРИКС

МИД Ирана сообщил о консультациях по объединению платежных систем стран БРИКС

close
100%
Shutterstock

Иран предложил распространить механизм объединения национальных платежных систем на все страны БРИКС. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Насер Канани на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он рассказал о завершении процесса соединения национальных платежных систем России и Ирана через Центральные банки двух государств. Канани отметил, что в рамках этого созданы необходимые условия для перевода торговых расчетов в национальные валюты.

«Мы продолжаем вести переговоры, на которых Иран высказал свое предложение российской стороне — распространить этот механизм на страны, входящие в БРИКС», — сказал дипломат, подчеркнув, что российская сторона положительно высказалась об этом предложении.

Представитель МИД Ирана выразил надежду на то, что существующие инструменты облегчения торговли между Ираном и РФ распространятся на государства БРИКС. Консультации по этому вопросу продолжаются, добавил он.

7 июля посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте.

Ранее Набиуллина не исключила создания новых расчетных платформ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами