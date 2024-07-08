Иран предложил объединить платежные системы стран БРИКС

Иран предложил распространить механизм объединения национальных платежных систем на все страны БРИКС. Об этом сообщил официальный представитель иранского МИД Насер Канани на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он рассказал о завершении процесса соединения национальных платежных систем России и Ирана через Центральные банки двух государств. Канани отметил, что в рамках этого созданы необходимые условия для перевода торговых расчетов в национальные валюты.

«Мы продолжаем вести переговоры, на которых Иран высказал свое предложение российской стороне — распространить этот механизм на страны, входящие в БРИКС», — сказал дипломат, подчеркнув, что российская сторона положительно высказалась об этом предложении.

Представитель МИД Ирана выразил надежду на то, что существующие инструменты облегчения торговли между Ираном и РФ распространятся на государства БРИКС. Консультации по этому вопросу продолжаются, добавил он.

7 июля посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте.

Ранее Набиуллина не исключила создания новых расчетных платформ.