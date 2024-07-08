Россияне в июне взяли ипотеки на более 777 млрд рублей

В июне 2024 года на фоне окончания действия в России льготных ипотечных программ банки одобрили гражданам 176,6 тыс. жилищных кредитов на сумму в 777,2 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику аналитической компании Frank RG.

Выдачи достигли пиковых значений с начала 2023 года. В июне они выросли на 39% в количественном выражении и на 44% в денежном. В годовом выражении количество предоставленных ипотек увеличилось на 6%, а объем — на 23%.

Средняя сумма ипотечной ссуды в прошлом месяце достигла 4,4 млн руб., что стало максимальным за все время наблюдений.

С 1 июля в России перестали действовать ипотечный кредит на новостройки под 8% и семейная ипотека под 6%.

Банк России сообщал, что выдача ипотеки по льготным программам в июне, предварительно, выросла на 36,6% к маю, до 578 млрд рублей.

До этого сообщалось, что ставки по ипотеке в России достигли рекордных 23%.

Ранее сообщалось, что в России остановились цены на вторичное жилье.