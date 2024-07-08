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Экономисты раскрыли, когда мир полностью откажется от бумажных денег

Экономист Гольдфайн: бумажные деньги выйдут из оборота примерно через 20 лет

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Наличную валюту в ближайшее время не заменит цифровая – такого сценария может не ждать в ближайшие 10-15 лет, считает экономист Евгений Гольдфайн. Однако в перспективе это неизбежно бумажные деньги станут лишь сувениром в коллекциях нумизматов, заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

«Возможно, конечно, отдельные страны и ускорят этот процесс, особенно в цифровую сторону. Но пока остаются африканские базарчики, интересы ремесленников, мелких торговцев и покупателей, которые не хотят светить и не хотят заниматься безналичными сервисами, процесс цифровизации затянется», – пояснил эксперт.

Переход на цифровые деньги занимает так много времени из-за большой инерции, добавил Гольдфайн. Он сравнил эту ситуацию с отказом от кассового аппарата, подчеркнув, что даже на это магазинам требуется много времени.

При этом сам по себе окончательный отказ от бумажных купюр все-таки неизбежен, убежден экономист. Бумажные деньги останутся как элементы экзотики и экспонаты коллекционеров, заключил он.

Напомним, в Госдуме до этого сообщали, что в 2025 году большинство россиян смогут воспользоваться цифровым рублем для оплаты товаров и услуг. Сегодня ЦБ тестирует этот финансовый инструмент, после этого цифровой рубль выйдет на более широкие просторы с вовлечением множества организаций, банков и физлиц.

Ранее Эльвира Набиуллина назвала сроки полного перехода на цифровой рубль.

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