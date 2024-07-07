Власти Турции прогнозируют ускоренное снижение инфляции этим летом

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что темпы снижения годовой инфляции в Турции ускорятся в июле и августе. Об этом пишет газета Akşam.

По данным издания, 3 июля Институт статистики Турции (TUIK) опубликовал данные, свидетельствующие о том, что в июне инфляция впервые за год замедлилась до 71,6% с 75,45% в мае.

«Годовая инфляция снизилась на 3,8 пункта до 71,6. Когда наступят июль и август, вы увидите, что годовая инфляция будет снижаться гораздо быстрее. Вы увидите, что инфляция снизится примерно до 60% в июле и до 50% в августе», — сказал Йылмаз.

В конце июня Центробанк Турции третий месяц подряд сохранил учетную ставку на уровне 50% годовых. При этом регулятор не исключил возможность ужесточения денежно-кредитной политики при значительном ускорении роста потребительских цен в стране.

3 июня сообщалось, что инфляция в Турции по итогам мая составила 75,45% в годовом выражении. Это максимальный показатель с ноября 2022 года.

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