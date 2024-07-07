На Украине рассказали, когда может упасть энергосистема страны

Украинская энергетическая система при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах предстоящей зимой может не выдержать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука.

По его словам, согласно базовому сценарию, можно будет восстановить 3 ГВт генерации и обеспечивать стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а зимой не будет сильных морозов. В этом случае, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

Согласно негативному сценарию удастся восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6 или 7 блоков АЭС. Он отметил, что в этом случае при сильных морозах энергосистема упадет.

До этого глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявлял, что энергосистема Украины этой зимой вряд ли справится с обеспечением теплом квартир выше девятого этажа. По словам главы совета, с наступлением холодов стоит ждать спроса на дизель-генераторы и горючее для них, что может привести к панике на рынке.

Ранее в «Укрэнерго» пообещали сохранить электроснабжение прифронтовых районов.