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Бизнес-партнер Коломойского мог нелегально покинуть Украину

«Страна»: бизнес-партнер Коломойского Боголюбов мог нелегально уехать с Украины

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Михаил Маркив/РИА Новости

Бывший партнер украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) экс-акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов мог незаконно покинуть Украину. Об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на источники.

Отмечается, что официально он не пересекал границу, однако он уехал из страны, не проходя официальные пункты пропуска или используя паспорт на чужое имя.

Источники издания в правоохранительных органах предполагают, что Боголюбов может находиться в Австрии.

5 марта Кошехабльский районный суд Республики Адыгея взыскал в доход страны имущество украинского олигарха, бывшего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Инстанция рассмотрела материалы административного дела по иску заместителя генерального прокурора РФ к Коломойскому и связанными с ним лицами. Речь идет о требовании запретить деятельность принадлежащего им объединения на территории государства. При этом причиной для данного иска послужило участие организации в экстремистской деятельности и финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее об изъятии имущества украинского олигарха рассказали в Федеральной службе судебных приставов.

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