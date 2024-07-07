В США объяснили, почему Белый дом боится вводить новые санкции против РФ

Вашингтон опасается вводить новые антироссийские санкции по причине того, что РФ якобы использует нефтяные танкеры для обхода западных ограничений на продажу нефти, поскольку это может спровоцировать рост цен на «черное золото» и бензин в США и испортить предвыборную кампанию президента Джо Байдена. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, американское казначейство выступило с инициативой о введении санкций против российских нефтяных танкеров, но Белый дом не спешит принимать решения по этому поводу.

«В то время как официальные лица в казначействе хотят вывести российские танкеры из строя, экономические советники в Белом доме обеспокоены тем, что это повлечет за собой риск роста цен на нефть этим летом и повышении цен на бензин в США, что может повредить предвыборной кампании Байдена», — отмечается в статье.

Согласно аналитическим данным казначейства, подобные антироссийские санкции минимально повлияют на нефтяной рынок. Тем не менее, предложенная инициатива продолжает висеть на рассмотрении и вряд ли будет принята до окончания выборов, сообщили журналистам источники.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил задерживать танкеры, перевозящие российскую нефть.

Ранее стало известно, как российский танкер обошел нефтяные санкции США.