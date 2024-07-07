Посол РФ заявил, что БРИКС идет в сторону создания единой валюты

Посол России в Китае Игорь Моргулов на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине заявил, что страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, движение в этом направлении очевидно. Его слова передает РИА Новости.

«Мы покидаем пространство, в котором доминирует доллар и развиваем механизм и инструменты по-настоящему независимой финансовой системы (БРИКС. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Моргулов отметил, что не стоит ожидать изменений в ближайшем будущем, но работа в этом направлении ведется.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что российская сторона предложила странам – членам БРИКС и партнерам этого альянса вести трансграничные платежи на расчетной платформе BRICS Bridge. Отмечается, что пока проект находится на стадии глубокой проработки.

7 июня президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС прорабатывают создание собственной платежной системы, которая не будет зависеть от западной.

Ранее российский посол показал купюру в 100 БРИКС.