Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне начали скупать вентиляторы

Спрос на вентиляторы вырос в России на 80% на фоне аномальной жары

close
100%
Depositphotos

Спрос на вентиляторы в конце июня вырос в России на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в компании «Платформа ОФД».

В компании отметили, что на фоне резкой жары россияне стали скупать не только вентиляторы, но и кондиционеры.

«Число покупок — выше на 80% по сравнению с показателями прошлого года», — сообщили в компании.

Так, за период с мая по июнь текущего года продажи вентиляторов увеличились на 61%, тогда как кондиционеров — на 45%.

В «Платформе ОФД» добавили, что вместе с тем выросли и продажи продуктов питания, спрос на которые традиционно увеличивается с приходом лета.

Так, с 24 июня по 2 июля объем продаж соков и прохладительных напитков увеличился на 47%, негазированной воды — на 66%. Кроме того, россияне стали чаще покупать мороженое — продажи выросли на 32%.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе снова прогнозируются рекорды аномально высокой температуры в ряде регионов России.

Ранее россиянам рассказали, как правильно питаться в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами