Россияне начали скупать вентиляторы

Спрос на вентиляторы в конце июня вырос в России на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в компании «Платформа ОФД».

В компании отметили, что на фоне резкой жары россияне стали скупать не только вентиляторы, но и кондиционеры.

«Число покупок — выше на 80% по сравнению с показателями прошлого года», — сообщили в компании.

Так, за период с мая по июнь текущего года продажи вентиляторов увеличились на 61%, тогда как кондиционеров — на 45%.

В «Платформе ОФД» добавили, что вместе с тем выросли и продажи продуктов питания, спрос на которые традиционно увеличивается с приходом лета.

Так, с 24 июня по 2 июля объем продаж соков и прохладительных напитков увеличился на 47%, негазированной воды — на 66%. Кроме того, россияне стали чаще покупать мороженое — продажи выросли на 32%.

Незадолго до этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе снова прогнозируются рекорды аномально высокой температуры в ряде регионов России.

Ранее россиянам рассказали, как правильно питаться в жару.