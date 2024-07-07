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В Британии предупредили Украину о приближающейся катастрофе

Telegraph: грозящий Украине в августе дефолт станет для Киева катастрофой

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Depositphotos

Украина может объявить дефолт в августе, что станет катастрофой для Киева. Об этом пишет британское издание Telegraph.

По словам автора статьи Бена Марлоу, сейчас руководство Украины ищет способы договориться с кредиторами, так как двухлетний мораторий на выплату процентов по займам, выданным западными финансовыми организациями, истекает уже в начале следующего месяца.

В материале говорится, что, «если сделку не удастся заключить до истечения установленного срока, последствия могут быть катастрофическими».

Источник издания рассказал, что дефолт повлечет за собой серьезные политические издержки.

2 июля экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк заявил, что дефолт Украины в августе маловероятен. Если Киеву не удастся реструктуризировать долг к следующему месяцу, наиболее вероятным вариантом согласования с кредиторами будет продление моратория по выплатам еще на год, а не дефолт, подчеркнул эксперт.

О вероятном дефолте Украины в августе ранее писал журнал The Economist. Отмечалось, что у властей Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, когда украинцам ждать дефолта.

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