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В России продлили ограничение на вывоз риса из страны

Кабмин продлил временное ограничение на вывоз риса из РФ до конца года

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Shutterstock

Правительство РФ продлило временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы. Об этом пишет Telegram-канал кабмина.

«Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке», — говорится в сообщении.

Камин добавил, что для запрета на вывоз риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. В частности, он не будет распространяться на поставки продукции в государства — члены Евразийского экономического союза.

Кроме того, ограничения не коснутся Абхазии и Южной Осетии. Также рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

В мае правительство РФ уже продлевало запрет на экспорт риса. Сообщалось, что объемы производства культуры не достигли тех показателей, которые нам позволили бы «спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке».

В свою очередь в Евросоюзе утвердили введение запретительных пошлин на зерно из России и Белоруссии.

Ранее России спрогнозировали рекорд по продажам зерновых за рубеж.

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