Названы плюсы и минусы вложений в инвестиционные монеты

Инвестиционные монеты являются хорошим способом диверсифицировать свой портфель, однако они не должны быть единственным активом, заявил председатель Комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит «Российская газета».

«Инвестмонеты — это скорее инструмент сохранения, чем приумножения капитала. Оптимально сочетать их с другими инструментами <...> в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску», — советует депутат.

Среди основных преимуществ инвестиционных монет Гаврилов выделил отсутствие НДС при покупке, высокую ликвидность и защищенность от инфляции.

В числе недостатков этого инструмента — риск повреждения, высокий порог входа и необходимость физического хранения.

До этого россиянам рассказали, куда лучше вложить деньги в условиях высокой инфляции. Финансисты советуют открыть вклад и инвестировать в биржевой фонд.

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