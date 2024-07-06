Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы плюсы и минусы вложений в инвестиционные монеты

Депутат Гаврилов: инвестиционные монеты подходят для диверсификации портфеля

close
100%
Банк России

Инвестиционные монеты являются хорошим способом диверсифицировать свой портфель, однако они не должны быть единственным активом, заявил председатель Комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его слова приводит «Российская газета».

«Инвестмонеты — это скорее инструмент сохранения, чем приумножения капитала. Оптимально сочетать их с другими инструментами <...> в зависимости от личных финансовых целей и отношения к риску», — советует депутат.

Среди основных преимуществ инвестиционных монет Гаврилов выделил отсутствие НДС при покупке, высокую ликвидность и защищенность от инфляции.

В числе недостатков этого инструмента — риск повреждения, высокий порог входа и необходимость физического хранения.

До этого россиянам рассказали, куда лучше вложить деньги в условиях высокой инфляции. Финансисты советуют открыть вклад и инвестировать в биржевой фонд.

Ранее стало известно, зачем россияне покупают валюту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами