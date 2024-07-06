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Россия и Иран завершили интеграцию платежных систем

Центробанк Ирана заявил о завершении интеграции платежных систем «Мир» и Shetab

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Максим Дурнев/Sputnik/РИА Новости

Глава Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин заявил о завершении интеграции платежных систем «Мир» и Shetab. Его слова приводит ТАСС.

«Стороны завершили работу по требованиям относительно подключения российской платежной системы «Мир» к иранской Shetab, и этот проект вступил в операционную фазу», — сообщил Фарзин после переговоров с главой Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной в Санкт-Петербурге 4 июля.

Сообщается, что по итогам встречи стороны подписали соглашение о ликвидности национальных валют для упрощения торгового обмена. С августа 2024 года граждане Ирана смогут снимать в банкоматах рубли с карт Shetab, а в дальнейшем россияне смогут расплачиваться своими картами в Иране.

Россия и Иран договорились о соединении платежных систем «Мир» и Shetab в мае 2022 года. Страны договорились максимально перейти на расчеты в национальных валютах - рублях и иранских риалах.

Ранее Путин поздравил Масуда Пезешкиана с избранием на пост президента Ирана.

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