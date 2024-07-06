Эксперт раскрыла беспроигрышный дресс-код для собеседования

Главное правило беспроигрышного дресс-кода для собеседования — опрятный внешний вид, отметила HR-эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина. Ее слова приводит «Лента.ру».

«Узнайте о дресс-коде компании, куда планируете идти. Это может быть деловой стиль или более свободный кэжуал», — советует Чукина.

Предпочтение лучше отдавать одежде более приглушенных оттенков. Акценты помогут расставить аксессуары: например, платок или очки, продолжила эксперт.

При этом важно собрать образ, который будет не только привлекательным, но и отражающим профессионализм соискателя, уточнила спикер.

Выбор парфюма лучше остановить на легком, едва уловимом аромате, заключила Чукина.

До этого россиянам назвали восемь шагов для успешного прохождения собеседования. Первый — изучить информацию о компании, чтобы показать рекрутеру свою заинтересованность.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше опасаться потери работы.