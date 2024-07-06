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Россиянам рассказали, куда дешевле поехать на море в июле

АТОР: самым дешевым направлением для отдыха на море в июле является Абхазия

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Shutterstock

Самым бюджетным направлением для отдыха на море в середине июля является Абхазия. Тур из Москвы на десять ночей с проживанием в трехзвездочном отеле, завтраком и перелетом стоит от 87,2 тыс. рублей на двоих, сообщает АТОР.

Чуть дороже обойдется поездка в Большой Сочи. Стоимость турпакетов начинается от 100,1 тыс. рублей за двух человек. Пакет включает в себя перелет и размещение в трехзвездочном отеле с завтраками.

Третье место занимают ОАЭ. Самый дешевый тур в Эмираты на десять дней с проживанием в четырехзвездочном отеле, завтраком и авиабилетами обойдется в 121,5 тыс. рублей на двоих.

В топ-5 также входят Хайнань (от 123,6 тыс. рублей с завтраком) и Египет (от 131,3 тыс. рублей за all inclusive).

До 140 тыс. рублей за двух человек можно найти туры на Шри-Ланку и во Вьетнам. Покупка турпакета на двоих в одно из самых популярных направлений у россиян — Турцию — обойдется примерно в 200 тыс. рублей.

До этого сообщалось, что россияне резко сократили траты в duty free.

Ранее стало известно, сколько россиян отдыхают в кредит.

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