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Британский миллиардер поделится $650 млн от продажи своей компании с подчиненными

Британский миллиардер О'Хара раздаст сотрудникам $650 млн от продажи бизнеса

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Depositphotos

Британский миллиардер Марк О'Хара поделится $650 млн от продажи своей компании с сотрудниками, пишет Fortune.

В 2002 году О'Хара основал частную компанию по обработке данных Preqin. На днях ее приобрела одна из крупнейших инвесткомпаний мира BlackRock. Сумма сделки составила $3,32 млрд.

Доля Марка и его жены Линди в Preqin составляла 80%. После завершения сделки О'Хара получат порядка $2,6 млрд, что позволит им войти в топ-100 самых богатых людей Великобритании. Остальные 20% прибыли от продажи компании будут разделены между руководством и сотрудниками Preqin.

Сам О'Хара присоединится к BlackRock в качестве вице-президента.

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Ранее четыре арестованные суперъяхты россиян начали сдавать в аренду.

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