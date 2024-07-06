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У россиян сформировалась новая потребительская привычка

Состоятельные россияне стали чаще покупать товары в рассрочку

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Shutterstock

На российском рынке сформировалась новая потребительская привычка: состоятельные люди стали чаще оформлять рассрочку. Об этом пишет «Российская газета».

Россияне со средним и высоким доходом все чаще разбивают оплату на части. При этом речь зачастую идет о покупках на небольшие суммы. Так, стоимость пятой части товаров, которые россияне берут в рассрочку, не превышает и 1 тыс. рублей.

Причин такому поведению несколько, отмечают эксперты. Благодаря рассрочке потребитель может позволить себе не откладывать долгожданную покупку и при этом не вредить своему бюджету. Кроме того, небольшая сумма оплаты в момент покупки делает ее более комфортной психологически.

Услуга оплаты по частям больше всего пользуется популярностью у миллениалов и зумеров. Чаще всего россияне покупают в рассрочку одежду, товары для дома и электронику.

До этого сообщалось, что россияне стали реже брать кредитки.

Ранее стало известно, сколько россиян отдыхают в кредит.

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