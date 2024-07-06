«Газпром» сообщил о рекордных объемах поставок газа россиянам

«Газпром» поставляет российским потребителям рекордные для июля объемы газа. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

По данным госкорпорации, с 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет.

Так, новый исторический рекорд поставок для месяца в 688,8 млн кубических метров был зафиксирован 4 июля.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писала, что Европа по итогам первого полугодия увеличила закупки российского трубопроводного газа на 27%, до 15,4 млрд кубометров.

Немецкая деловая газета Handelsblatt также писала, что Евросоюз может заключить новый контракт с российским холдингом после окончания срока действия договора на поставки газа через территорию Украины в декабре 2024 года.

В мае сообщалось, что «Газпром» с начала 2024 года резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири», превысив показатели за аналогичный период прошлого года на 37,4%.

Ранее «Газпром» отказался от выплат дивидендов за 2023 год.