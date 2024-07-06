Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Газпром» сообщил о рекордных объемах поставок газа россиянам

В «Газпроме» заявили о рекордных для июля объемов поставок газа россиянам

close
100%
Anton Vaganov/Reuters

«Газпром» поставляет российским потребителям рекордные для июля объемы газа. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга.

По данным госкорпорации, с 1 июля поставки газа из Единой системы газоснабжения России ежесуточно идут выше максимальных для этого месяца показателей всех прошлых лет.

Так, новый исторический рекорд поставок для месяца в 688,8 млн кубических метров был зафиксирован 4 июля.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) писала, что Европа по итогам первого полугодия увеличила закупки российского трубопроводного газа на 27%, до 15,4 млрд кубометров.

Немецкая деловая газета Handelsblatt также писала, что Евросоюз может заключить новый контракт с российским холдингом после окончания срока действия договора на поставки газа через территорию Украины в декабре 2024 года.

В мае сообщалось, что «Газпром» с начала 2024 года резко нарастил поставки газа в Китай по «Силе Сибири», превысив показатели за аналогичный период прошлого года на 37,4%.

Ранее «Газпром» отказался от выплат дивидендов за 2023 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами