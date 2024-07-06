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Поставки украинской пшеницы в июне рухнули вдвое

Экспорт украинской пшеницы упал до минимума с июля 2023 года

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Егор Еремов/РИА Новости

Поставки украинской пшеницы в июне упали в 1,8 раза месяц к месяцу, до 90,8 тыс. тонн. Это худший результат с июля 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные минсельхоза Украины.

Также просели поставки и других зерновых культур. Объем экспорта кукурузы по итогам июня сократился на 19% к маю и составил 2,89 млн тонн. Продажи ячменя за период рухнули в 2,5 раза — до 82 тыс. тонн.

Всего по результатам прошлого месяца Украина экспортировала 3,9 млн тонн зерна. Показатель на 28% уступает значению за май. Более того, он оказался меньше среднемесячного значения за предыдущие 12 месяцев (4,1 млн тонн).

До этого в Турции выразили надежду на возобновление зерновой сделки. Новый маршрут предлагается проложить в обход западных стран. Предполагается, что зерновой коридор будет проходить через Турцию, Африку и другие нуждающиеся в продовольствии регионы.

Ранее в Северной Африке резко нарастили закупки российского зерна.

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