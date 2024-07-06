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США достигли годового максимума по закупкам урана из России

РИА Новости: в мае США купили у России обогащенного урана на $209,5 млн

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Dmitry Lovetsky/AP

В мае США купили у России обогащенного урана на $209,5 млн, что является максимумом с марта 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского статбюро.

Согласно материалу агентства, в конце весны Москва возобновила поставки урана в США после перерыва в апреле. За месяц объем экспорта составил 91,1 тонны на $209,5 млн, тогда как в марте 2023 года Соединенные Штаты получили обогащенного урана на $245,9 млн.

По расчетам РИА Новости, за все время США приобрели обогащенного урана на максимальную сумму — $987 млн. При этом впервые с июля 2015 года покупки совершали все основные поставщики.

В мае президент США Джо Байден подписал закон о запрете на ввоз в США необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими компаниями.

Эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов отмечал, что США не будут полностью отказываться от российского урана. По его словам, в подписанном Джо Байденом законе есть лазейки, которые позволят обойти запреты.

Ранее экономист раскрыл, как отразится на экономике РФ полное торговое эмбарго США.

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