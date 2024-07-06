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ФАС подключилась к делу экс-замминистра обороны Иванова

ФАС потребовала взыскать 17 млн рублей с компании, связанной с делом Иванова

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Московские суды общей юрисдикции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала взыскать 17 млн рублей с компании, связанной с делом экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение ФАС.

«Исковое заявление Федеральной антимонопольной службы о взыскании в федеральный бюджет ущерба в размере 17 млн рублей», — указано в документах суда.

Речь идет о ущербе в размере 17 млн рублей, который был нанесен компанией «Олимпситистрой».

До этого совладелец «Олимпситистроя» Александр Фомин, обвиняемый по делу о даче взяток бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, получил взыскание на 1 тыс. руб.

Иванова обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, в частности у него обнаружили две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы, он отрицает свою вину. Общая сумма взятки, которую предлагали Иванову, составляет почти 1,2 млрд рублей.

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