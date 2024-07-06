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В Финляндии рекордно подорожала древесина из-за антироссийских санкций

MTV: цены на древесину в Финляндии рекордно выросли из-за санкций против РФ

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Стоимость древесины в Финляндии достигла рекордных значений, поскольку два года назад Евросоюз запретил ее импорт из России, а также ограничил инвестирование в отрасли, связанные с ее потреблением. Об этом пишет финский телеканал MTV.

«Древесина в Финляндии сейчас продается по рекордно высокой стоимости. Причиной является высокий спрос на древесину, вызванный крупными инвестициями в лесной сектор и прекращением импорта из России», — отмечается в материале.

По словам эксперта Якоба Доннера-Амнелла, граждане Финляндии и местный бизнес игнорируют проблему дефицита древесины. Он прогнозирует, что цены не опустятся еще какое-то время, а их возможный рост может обернуться тяжелыми последствиями для финской экономики. Специалист предупредил, что древесины может не достаться всем, кто в ней нуждается.

До этого издание Tekniikka&Talous сообщало со ссылкой на прогноз Института природных ресурсов Финляндии, что стоимость древесины в стране будет ежегодно расти в среднем на 10% на фоне санкций против России. По итогам 2023 года российские экспортеры нарастили доходы от продажи древесины в дружественные страны на треть к докризисному 2021 году — до $4 млрд. Главным покупателем стал Китай ($2,4 млрд).

Ранее Турция и Гонконг резко нарастили закупки пиломатериалов из РФ.

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