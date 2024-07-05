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Безработица в Канаде подскочила до максимума за 2,5 года

Уровень безработицы в Канаде вырос до максимума с января 2022 года

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Global Look Press

Уровень безработицы в Канаде по итогам июня вырос до 6,4%. Это максимальный показатель с января 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчет канадского Бюро статистики.

Ситуация с безработицей в североамериканской стране неуклонно ухудшается с апреля 2023 года. По итогам прошлого месяца в Канаде не были трудоустроены 1,4 млн человек.

Пик безработицы был зафиксирован в мае 2020 года. Тогда показатель составил 13,7%. Перед началом пандемии уровень безработицы в стране оценивался в 5,6%.

На прошлой неделе были опубликованы данные по безработице в Германии. Показатель неожиданно вырос до 6%, что стало худшим результатом с мая 2021 года. Число безработных в ФРГ за месяц увеличилось на 19 тыс. против прогнозируемых 15 тыс. человек.

Между тем уровень безработицы в России находится на исторических минимумах. В апреле показатель составил 2,6%.

Ранее стало известно, сколько россиян начинают зарабатывать еще до совершеннолетия.

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