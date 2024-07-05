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Борис Титов назвал сырье для белорусских вин «шмурдяком»

Глава «Абрау-Дюрсо» Борис Титов: сырье для белорусских вин является шмурдяком

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Depositphotos

Генеральный директор «Абрау-Дюрсо» Борис Титов заявил, что поставки в РФ продукции Минского завода виноградных вин — восстановление канала сбыта на российском рынке продукции из импортного балка. Об этом сообщает РБК.

По словам предпринимателя, речь идет о виноматериале, который в обиходе носит прозвище «шмурдяк»».

Он обратил внимание, что российским производителям запрещено называть вином продукцию, изготовленную не из отечественных виноматериалов. При этом такое ограничение отсутствует у белорусских винзаводов. Также на них не распространяются импортные пошлины, которые действуют с 2023 года на вина из стран Евросоюза, отметил Титов.

Он также сказал, что если в результате начала поставок окажется, что российский рынок «переполняется напитками из Минска, относящимися к нижней ценовой категории», то возникнет вопрос — «а в чем тогда поддержка отечественного производителя?».

«Почему то, что теперь запрещено своим, разрешается соседям? В чем экономический смысл?» — добавил бизнесмен.

5 июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские импортеры алкоголя начали поставки напитков из Минского завода виноградных вин в РФ.

Ранее сообщалось, что Россия резко увеличила производство игристых вин.

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