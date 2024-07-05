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ИИ упростит подбор оператора колл-центра Сбера

Сбер запустит операционную модель для подбора оператора колл-центра

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Сбер

Операционная модель поможет подбирать оператора колл-центра по нейропрофилю, рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России.

Он отметил, что в начале 2024 года банк протестировал модель нейропрофилей.

«Суть заключается в том, что на основании нейропрофилей оператора колл-центра и клиента подбирается оптимальная пара, чтобы увеличить эффективность урегулирования», — сказал он.

Также Ведяхин отметил, что ИИ-помощник CoPilot помогает операторам во время диалога, модель Speech2Text помогает подобрать продукты клиенту для решения его проблемы.

Первый зампред правления Сбера добавил, что команда розничного взыскания и урегулирования одной из первых в Сбере встроила нейросеть в свои процессы. Искусственный интеллект анализирует все предыдущие диалоги с клиентом и дает оператору информацию о его занятости, причине просрочки, обещаниях об оплате.

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