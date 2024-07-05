Яндекс обновил сервис Нейро для поиска ответов

Команда Яндекса выпустила обновление сервиса Нейро, который с помощью нейросетей дает один ответ на вопросы пользователей, используя данные из интернета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С обновлением модели семейства YandexGPT 3 сервис стал точнее понимать запросы пользователей, отвечая более конкретно и содержательно.

«В результате количество случаев, когда Нейро предлагает не прямой ответ, а общие сведения по теме, сократилось вдвое. При этом сервис стал использовать для подготовки ответа данные из большего числа источников, что помогло сделать тексты более информативными. Количество ответов с отсылками к малому числу материалов снизилось в 2,5 раза», — говорится в сообщении.

Также специалисты компании добавили в сервис возможность задать вопрос голосом. Отмечается. что о такой функции просил каждый пятый пользователь из тех, кто оставлял обратную связь с идеями по улучшению Нейро. Чтобы воспользоваться новой функцией, в поисковой строке сервиса нужно нажать на значок микрофона и произнести вопрос.

Кроме того, сервис был адаптирован для программ экранного доступа, которые озвучивают элементы интерфейса, текст и происходящее на экране. В Яндексе уточнили, что такое решение сделает сервис удобнее для людей с нарушениями зрения.

Напомним, Нейро с помощью нейросетей дает один емкий ответ на вопрос, используя доступные знания из интернета. Сервис ищет необходимые сайты в результатах поиска, анализирует их и объединяет информацию в один ответ, который всегда содержит ссылки на источники.