Стало известно, на сколько за год подорожал набор продуктов для свекольника

Корзина продуктов для приготовления свекольника за год подорожала на 11%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные АТОЛ.

Сильнее всего из ингредиентов для популярного у россиян летнего холодного супа подорожали куриные яйца. Стоимость десятка яиц за 12 месяцев увеличилась на 38%, до 119 рублей. Также заметно выросли цены на картофель (+33%, до 56 рублей за кг) и свеклу (+16%, до 67 рублей за кг).

Между тем цены на ряд продуктов за год практически не изменились. Так, палку вареной колбасы по-прежнему можно купить за 412 рублей, а упаковку сметаны — за 102 рубля. Килограмм огурцов, как и в прошлом году, обойдется в среднем в 196 рублей.

Накануне зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор на июльском собрании намерен пересмотреть прогноз по инфляции в стране на 2024 год в сторону повышения.

Ранее сообщалось о резком ростке производства игристых и ликерных вин в России.