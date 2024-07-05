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Стало известно, сколько россиян начинают зарабатывать еще до совершеннолетия

Минфин: 66% россиян начинают зарабатывать до совершеннолетия

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Depositphotos

Большая часть россиян (66%) начинают зарабатывать еще до достижения 18 лет, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина РФ.

При этом в 73% случаев первое место трудоустройства не связано с профессией, которую человек выбирает во взрослой жизни.

В опросе приняли участие более 2 тыс. человек.

За последние 14 лет россияне стали более бережливыми. Сейчас доля населения РФ с отложенными сбережениями составляет 54%. Для сравнения: в 2010-м показатель был всего 30%. При этом каждый третий россиянин с накоплениями может позволить себе уволиться и полностью обеспечивать свою семью еще как минимум полгода.

До этого стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в июле. В список вакансий с зарплатой от 500 тыс. руб. вошли директор по продажам, главный бухгалтер и горный мастер.

Ранее россиянам рассказали, как пройти собеседование в компанию мечты.

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