В России подешевели автомобили

В России зафиксировали снижение цен на автомобили, пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авто.ру Оценка».

За полгода новые автомобили в стране подешевели в среднем на 3%, до 3,6 млн рублей. Сильнее всего упали цены на кроссоверы Hongqi HS5 и BMW X7 — на 6%, до 4,4 и 18,6 млн рублей соответственно.

Стоимость подержанных авто с возрастом до 15 лет к началу июля снизилась в среднем на 8% по сравнению с январем, до 2,09 млн рублей. Сильнее всего в прошлом месяце подешевела машина Volvo XC60 (-5%, до 2,26 млн рублей).

За полгода продажи новых автомобилей в РФ подскочили на 63%. По итогам января — июня было реализовано свыше 844 тыс. машин. Для сравнения: за первые шесть месяцев 2023 года показатель составил 519,6 тыс. единиц.

До этого сообщалось, что россияне стали чаще брать дорогие машины в каршеринге.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на платные дороги за полгода.