Стало известно, насколько вырастет военная пенсия в России после индексации

Военные пенсионеры после индексации выплат на 5,1% в октябре в среднем получат прибавку в 600 рублей. Об этом рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она пояснила, что сейчас военная пенсия составляет в среднем 41 тыс. рублей. Следовательно, после индексации пенсионеры будут получать выплату в 41 600 рублей. Однако суммы могут различаться в зависимости от категории военных.

Бессараб отметила, что изначально депутаты планировали повысить выплаты на меньшую сумму, но с учетом того, что инфляция выросла, то и надбавку решили соответственно увеличить.

«Теперь замещение денежного довольствия для военных пенсионеров составит 89,83%, то есть до 100% останется совсем немного. Нужно сказать, что, если бы мы шли путем, который прописан в законодательстве, а именно 2% в год, то на сегодняшний день у нас достигнуто было бы 78% замещения», — заключила она.

Накануне Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о повышение размера военных пенсий на 5,1%. Закон предусматривает дополнительное увеличение пенсий военнослужащим в связи с уточненным прогнозом инфляции.

В конце июня сообщалось, что законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам прошел все три чтения в Госдуме. Индексацию отменили в 2016 году, а теперь решили вернуть из-за нехватки кадров в стране. Индексация начнет действовать с февраля 2025 года. Некоторые эксперты считают, что специалистов сильно оттягивает военный сектор, поэтому началась недостача работников в других важных областях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили новую меру поддержки малоимущих.