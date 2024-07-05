Стоимость Bitcoin опустилась ниже $54 тысяч

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin опустила ниже $54 тыс. Об этом свидетельствуют данные крупнейшей криптовалютной биржи Binance.

«Текущая цена Bitcoin составляет $54,257 тыс. за (BTC/USD) при текущей рыночной капитализации USD — $ 1,069.93B», — пишет площадка.

Цена Bitcoin за последние 24 часа изменилась на -7.83% (-$4,609 тыс.), а количество в обращении составляет 19.72 млн.

26 февраля 2024 года Bitcoin cтоил $52,586 тыс. За все время максимальная цена, за которую Bitcoin торговался на Binance, — $73,750 тыс. Такая стоимость была зафиксирована 13 марта этого года.

4 июля основатель и глава Telegram Павел Дуров рассказал о популярности мобильной криптоигры Hamster Kombat. Он назвал ее интернет-феноменом и анонсировал скорый выпуск игрового токена на блокчейн-платформе TON.

До этого в ЦБ заявили, что правительство РФ планирует легализовать стейблкоины для международных расчетов.

Ранее сообщалось, что в России майнинг криптовалют может получить официальный статус.