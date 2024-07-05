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Украина стала вторым крупнейшим заемщиком МВФ, потеснив Египет

РИА Новости: задолженность Украины перед МВФ выросла до $13,8 млрд

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РИА «Новости»/Depositphotos

Задолженность Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) после получения нового кредитного транша выросла до $13,8 млрд, что сделало страну вторым основным заемщиком фонда вместо Египта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВФ.

В публикации отмечается, что 28 июня задолженность Украины перед МВФ составляла $11,6 млрд, которая выросла после выделения Киеву нового транша помощи в размере $2,2 млрд.

Многолетним лидером является  Аргентина, которая в 2018 году получила крупнейшую в истории МВФ кредитную линию на $57 млрд, на текущий момент ее кредитные обязательства составляют $41,7 млрд. 

До этого стало известно, что в первом полугодии 2024 года в бюджет Украины поступило из внешних источников почти $14 млрд.

Крупнейшими донорами экономики Украины в этот период стали Евросоюз, Япония, Канада и МВФ.

В минфине Украины отметили, что в целом финансирование госбюджета Украины в первом полугодии 2024 года составило $20,2 млрд. Из внешних источников в казну поступило $13,8 млрд, облигации внутреннего государственного займа принесли $6,4 млрд.

Ранее Украина отказалась погашать долги перед СНГ.

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