В Северной Африке резко нарастили закупки российского зерна

Королевство Марокко значительно увеличило закупки российского зерна. Об этом газете «Известия» сообщил торговый представитель России в королевстве Андрей Алексеев.

«Кратно увеличились поставки пшеницы, ячменя. Это в определенной степени связано с засухой, от которой регион мучается уже несколько лет. По некоторым ожиданиям, посевы в Марокко сократятся в этом году на 40% и закупки будут увеличиваться в полтора раза, что тоже открывает определенные ниши для наших производителей», — рассказал Алексеев.

Российский торгпред добавил, что взаимная торговля между странами показывает планомерный рост — Россия закупает в Марокко ягоды (чернику и голубику), а также рыбу и ракообразных.

До этого в Россию стали чаще завозить белорусские вина, названия которых схожи с западными марками.

Ранее Южная Корея расширила список товаров, запрещенных для экспорта в РФ и Белоруссию.