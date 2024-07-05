В Россию повезут больше вина из Белоруссии

Российские импортеры алкоголя начали поставки напитков из Минского завода виноградных вин в Россию. Об этом пишет »Коммерсантъ».

Названия этих напитков схожи с западными брендами, вызывая разногласия среди участников рынка. Одни считают, что это способ обойти ограничения на импорт из недружественных стран, предполагая, что это реэкспорт западной продукции. Другие утверждают, что белорусский производитель копирует европейские марки и продаёт их по относительно низким ценам.

Согласно данным, компания «Винтренд Ритейл Групп» получила разрешение на ввоз в Россию вин от МЗВВ под названиями «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг», а также игристого вина «Глера Спуманте Экстра Драй», похожего на итальянское Glera Spumante Extra Dry от Villa degli Olmi.

В апреле другой импортер алкоголя, «Алко трейд логистик», также получил право на ввоз вин Airen Tres Amigos от МЗВВ, напоминающих испанские произведения Garcia Carrion и DCOOP. Представители «Винтренд Ритейл Групп» и МЗВВ не прокомментировали ситуацию на запрос издания, а контакт с другими компаниями не удалось.

Ранее в Госдуме одобрили индексацию акцизов на алкоголь.