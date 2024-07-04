Яндекс начал маркировать созданную генеративным ИИ рекламу

Яндекс начал маркировать рекламу, сгенерированную с помощью нейросети, сообщает пресс-служба компании.

Маркировку добавили в рекламных объявлениях с изображениями, которые были созданы нейросетью YandexArt внутри Директа.

Как отметил директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий Яндекса Дмитрий Масюк, в современном мире может быть не просто отличить изображение, созданное человеком и ИИ.

«Мы видим рост использования нейрокартинок среди наших рекламных партнеров, поэтому решили начать маркировку именно с них», — сказал он.

Также Масюк добавил, что в будущем Яндекс будет развивать маркировку ИИ-контента и в других сервисах.

В Яндексе отметили, что с помощью нейросети бизнес получает больше целевых действий и повышает эффективность рекламных кампаний.

По данным Яндекса, в июне 2024 года более 11% активных рекламодателей в Директе использовали созданные с помощью нейросети YandexArt иллюстрации.