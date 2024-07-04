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В ЦБ РФ оценили необходимость повысить лимит по бесплатным переводам по СБП

Набиуллина: Банк России не намерен повышать лимит по бесплатным переводам по СБП

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Центральный банк РФ пока не видит необходимости в повышении лимита по бесплатным денежным переводам в рамках СБП. Об этом заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

В четверг, 4 июля, руководитель Банка России провела пресс-конференцию в рамках Финансового конгресса. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге.

«Сейчас лимит [по бесплатным переводам через СБП составляет] 100 тыс. рублей, но мы не видим необходимости его повышать», — отметила Набиуллина.

По ее словам, действующий лимит удовлетворяет потребности граждан в денежных переводах другим лицам.

Также во время пресс-конференции глава ЦБ РФ прокомментировала ситуацию с денежными переводами в другие страны. Как сказала руководитель финансового регулятора, в последнее время с трансграничными платежами возникли некоторые сложности. В первую очередь на это жалуются компании, занимающиеся импортом тех или иных товаров.

Набиуллина уточнила, что российский бизнес учится подстраиваться под меняющиеся условия. При этом Банк России активно помогает предпринимателям в этом процессе, добавила она.

Ранее журналисты узнали о желании крупнейших банков в РФ создать альтернативу СБП.

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