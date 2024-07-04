В Замбии предложили наказывать за использование иностранных валют

Банк Замбии предложил правительству ввести уголовное наказание вплоть за использование при внутренних расчетах доллара США или других иностранных валют. Об этом пишет южноафриканский новостной портал IOL.

По данным журналистов, данные меры были предложены в рамках мер по укреплению курса национальной валюты — квачи. В предложенном банком проекте документа предлагается наказывать уличенных в использовании иностранной валюты вплоть до 10 лет тюремного заключения или крупного штрафа.

Отмечается, что данная мера также затронет и туристов.

Заместитель управляющего Банка Замбии Фрэнсис Чипимо отметил, что доллар США мешает эффективному управлению денежно-кредитной и курсовой политикой, а зависимость Замбии от американской валюты увеличивает кредитные риски африканской страны.

Предложение Банка Замбии поступило на утверждение министерства финансов страны.

До этого Бразилия заявила, что намерена платить за нефть и газ из России в нацвалютах.

Ранее экс-зампред ЦБ РФ дал прогноз по курсу рубля после новых санкций США.