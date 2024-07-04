Австралии предрекли скорый дефицит газа

Австралия может столкнуться с дефицитом газа в течение ближайших двух с половиной лет, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей.

Дефицит может возникнуть на густонаселенном восточном побережье с 2027-го — на год раньше, чем ожидалось, допускают эксперты.

«Проблема требует принятия новых мер. Среди них — поиск новых источников добычи и путей поставок газа», — говорится в отчете.

Австралия остается одним из крупнейших в мире экспортеров СПГ, уступая лишь Соединенным Штатам и Катару. Основными покупателями австралийского газа являются Япония, Китай, Тайвань и Южная Корея.

До этого Международный газовый союз предупредил о глобальных последствиях антироссийских санкций.

Ранее в ЕС задумались о новом контракте с «Газпромом».