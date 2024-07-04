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Кофе еще сильнее подорожал из-за жары в Азии

Мировые цены на кофе во втором квартале выросли еще на 20% из-за засухи в Азии

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unsplash.com

Мировые цены на кофе по итогам второго квартала выросли еще на 18-20% из-за аномальной жары в Азии. Об этом сообщает Nikkei Asia.

За апрель — июнь фьючерсы на сорт робуста подорожали на 18,1% к марту, достигнув рекордных $4394 за тонну. В то же время фьючерсы на арабику выросли на 20,6%.

Драйвером роста котировок выступает жара в Юго-Восточной Азии. Начиная с апреля температура во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах держится выше нормы. Фермеры опасаются получить скудный урожай второй год подряд. Это лишь усилит дисбаланс между спросом и предложением и приведет к дальнейшему росту цен.

Кофе является одним из самых популярных напитков в России. В январе — апреле россияне выпили почти 12 млн стаканов кофе навынос (+22% год к году). Чаще всего жители РФ покупают капучино, на него пришлось 28% всех продаж кофейных напитков за пять месяцев. Второе и третье место заняли латте и раф.

Ранее стало известно, какие продукты в России за год подорожали сильнее всего.

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