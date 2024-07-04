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Стало известно, какие продукты в России за год подорожали сильнее всего

Forbes: больше всего за год в России выросли цены на свеклу, куриные яйца и чеснок

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Depositphotos

Самым подорожавшим продуктом в России за последний год оказалась свекла. Цены на овощ взлетели на 71% по сравнению с маем 2023 года — с 38,94 рубля до 66,59 рубля за килограмм, пишет Forbes со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте оказались куриные яйца, чья стоимость за 12 месяцев подскочила почти в 1,5 раза. Так, в прошлом мае десяток яиц можно было купить в среднем за 79,27 рубля, сейчас покупка обойдется в 117,72 рубля.

Топ-3 самых подорожавших продуктов замыкает чеснок. Стоимость килограмма этого товара за период выросла на 41% — с 265,99 рубля до 375,16 рубля.

В десятку также вошли баранина (+33,2%), виноград и бананы (+32,4%), оливковое масло (+27,9%), помидоры (+26,5%), яблоки (+25,9%) и полуфабрикаты из птицы (+22,6%).

Эксперты объясняют рост цен на продовольствие слабым рублем, низкими урожаями и ростом издержек у производителей.

До этого в России нашли способ сдержать рост цен на хлеб.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ намерен пересмотреть прогноз по инфляции на 2024 год.

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