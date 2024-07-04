Банк России пересмотрит прогноз по инфляции на 2024 год

Центробанк в рамках июльского заседания пересмотрит прогноз по инфляции в России на 2024 год в сторону повышения, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Его цитирует ТАСС.

«Прогноз по инфляции будет значимо уточнен 26 июля в сторону повышения, поскольку майские и июньские данные по росту цен превосходят то, что было заложено в апрельский прогноз», — предупредил Заботкин.

Согласно прогнозам, пик годовой инфляции в России придется на июль. Влияние на показатель окажет повышение тарифов на услуги ЖКХ. С августа ожидается постепенное замедление темпов роста потребительских цен.

По состоянию на 1 июля инфляция в России составила 9,22% в годовом выражении.

Ранее в ЦБ допустили резкое повышение ставки в июле.