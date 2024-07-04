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В ЦБ допустили резкое повышение ставки в июле

ЦБ обсудит повышение ключевой ставки в июле до 18% годовых

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Depositphotos

Банк России на ближайшем заседании рассмотрит повышение ключевой ставки вплоть до 18% годовых. Об этом в в эфире телеканала «Россия 24» заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% — скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании», — сказал представитель регулятора.

Решение будет зависеть от поступающих экономических данных, заключил Заботкин.

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пока не видит предпосылок для снижения ставки. По его словам, смягчение денежно-кредитной политики Банка России до конца 2024 года маловероятно. Текущая ставка составляет 16% годовых.

В ожидании ужесточения ДКП российские банки начали поднимать ставки по вкладам. С конца мая максимальные ставки выросли до 20%.

Ранее финансист рассказала, куда вложить деньги в условиях высокой инфляции.

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