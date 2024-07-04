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Стало известно, сколько россиян отдыхают в кредит

«Выберу.ру»: 7% россиян планируют взять кредит на летний отпуск

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Shutterstock

Порядка 7% россиян этим летом планируют взять потребительский кредит на срок от одного года до трех лет, чтобы оплатить долгожданное путешествие. Об этом свидетельствует опрос «Выберу.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще 5% респондентов признались, что намерены купить тур, используя кредитную карту с беспроцентным периодом до трех месяцев. Каждый пятый россиянин планирует приобрести путевку на накопленные ранее средства.

Между тем подавляющее большинство опрошенных (61%) заявили, что этим летом будут отдыхать в своем городе, чтобы не тратить деньги. 8% россиян и вовсе решили не идти в отпуск, выбрав вместо отдыха материальную компенсацию.

«При спонтанном решении занять средства на отпуск, стоит непредвзято оценить свою кредитную нагрузку. Она не должна помешать другим финансовым обязательствам, ведь в таком случае из путешествия можно вернуться с долгами и еще большим напряжением, связанной с желанием побыстрее закрыть появившиеся финансовые дыры», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

До этого россияне поделились своими планами на отпуск в 2024 году. Выяснилось, что каждый пятый планирует поездку за границу.

Ранее россиян предупредили о рисках мошенничества в путешествиях.

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