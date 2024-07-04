Доля расчетов в нацвалютах между Россией и странами ШОС превысила 92%

Доля национальных валют в расчетах России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам января — апреля превысила 92%, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Напомню о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платежно-расчетного механизма», — добавил Путин.

По результатам прошлого года товарооборот между РФ и ШОС вырос на четверть. Также страны продолжают наращивать взаимодействие в сферах культуры, науки и образования, охраны, окружающей среды и здравоохранения.

На днях в Турции высказались о торговле нацвалютами с Россией. Выяснилось, что достигнутые в принципе соглашения до сих пор не выполнены. Чтобы процесс сдвинулся с места, необходимо принять ряд четких решений относительно рубля и лиры, утверждают экономисты.

До этого сообщалось, что БРИКС планирует создать единую платформу для расчетов в цифровых нацвалютах.

Ранее на Западе заявили о начавшейся дедолларизации мировой экономики.