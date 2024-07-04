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Стало известно, почему россияне стали реже пользоваться такси

«Выберу.ру»: спрос на услуги такси в июне упал на треть из-за роста цен

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Мария Девахина/РИА Новости

Россияне в июне стали реже пользоваться такси из-за подорожания услуги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

По итогам прошлого месяца число поездок на такси сократили 34% россиян. Более того, каждый пятый опрошенный признался, что был вынужден отложить покупку билетов на поезд или самолет из-за высоких цен.

На фоне резкого роста стоимости поездок на такси россияне начали чаще пользоваться каршерингом. По итогам первых пяти месяцев текущего года число поездок на арендованных автомобилях выросло на 3%. Средний чек вырос на 13% в годовом выражении и составил 605 рублей.

До этого сообщалось, что россияне стали больше тратить на проезд по платным дорогам. Количество платежей увеличилось на 9%.

Ранее в России взлетели продажи новых авто.

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