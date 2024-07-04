Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции высказались о торговле нацвалютами с Россией

Аналитик Беюкшахин: решения о торговле Турции и России в нацвалютах не работают

close
100%
Depositphotos

Достигнутые в принципе соглашения России и Турции о торговле в нацвалютах до сих пор не выполнены, заявил турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин. Его слова приводит РИА Новости.

Чтобы процесс сдвинулся с места, необходимо принять ряд четких решений, считает эксперт. В первую очередь, требуется установить, будут ли рубль и лира использоваться для расчетов в областях интенсивной торговли. Речь идет об энергетике, сельхоз продукции, одежде и машиностроении. Также следует определить, какой статус будет у соответствующих своп-платежей, добавил Беюкшахин.

Если власти решат эти вопросы, ситуация для желающих вести торговлю станет более прозрачной, подчеркнул экономист. Сейчас же многие не решаются импортировать или экспортировать товары из-за проблем с оплатой.

Накануне стало известно, что правительство РФ хочет легализовать использование криптовалют для международных расчетов. Это облегчит расчеты с другими странами в условиях санкций.

Ранее Новак заявил о снижении товарооборота России с Турцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами