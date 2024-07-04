В Турции высказались о торговле нацвалютами с Россией

Достигнутые в принципе соглашения России и Турции о торговле в нацвалютах до сих пор не выполнены, заявил турецкий экономический обозреватель Тайлан Беюкшахин. Его слова приводит РИА Новости.

Чтобы процесс сдвинулся с места, необходимо принять ряд четких решений, считает эксперт. В первую очередь, требуется установить, будут ли рубль и лира использоваться для расчетов в областях интенсивной торговли. Речь идет об энергетике, сельхоз продукции, одежде и машиностроении. Также следует определить, какой статус будет у соответствующих своп-платежей, добавил Беюкшахин.

Если власти решат эти вопросы, ситуация для желающих вести торговлю станет более прозрачной, подчеркнул экономист. Сейчас же многие не решаются импортировать или экспортировать товары из-за проблем с оплатой.

Накануне стало известно, что правительство РФ хочет легализовать использование криптовалют для международных расчетов. Это облегчит расчеты с другими странами в условиях санкций.

Ранее Новак заявил о снижении товарооборота России с Турцией.