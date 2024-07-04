В России определились с параметрами расчета налога на длинные вклады

Минфин РФ установил параметры расчета налога на длинные вклады. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс.

Льготы по выплате НДФЛ на процентный доход россиян будут распространяться на депозиты от 15 месяцев, проценты по которым начисляются по истечении срока действия вклада.

Таким образом, вкладчики получат возможность сохранять «несгораемую», то есть не облагаемую налогом сумму, которая выпадает на один из годов до окончания действия депозита.

До этого в Минфине спрогнозировали объем поступлений в бюджет России от ставки НДФЛ для богатых. Ожидается, что сумма составит порядка 181 млрд рублей. По итогам первых пяти месяцев текущего года в казну уже поступило 57,6 млрд рублей.

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